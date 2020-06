Berge starter «oppdrag Tufte»

– Det jeg må jobbe med nå er å få med Olaf Tufte også, sa Berge under mandagens pressetreff der han selv fortalte at han satser mot OL og VM neste år.

– Han kan ikke drive på og tenke lenger. Han må bare si at «nå kjører jeg også», slik at eldrebølgen kan fortsette fram til OL, sa bronsevinneren fra Rio-lekene for fire år siden.

Olaf Tufte (44) er fortsatt i tenkeboksen med tanke på å delta i sitt sjuende OL. Flyttingen av sommer-OL med ett år har skapt utfordringer og mye tenkning. Berge er ferdig med tenkningen og har begynt hardkjøret.

– Vanvittig spennende

– Det har vært en helhetsvurdering, i tillegg til at jeg så at det kommer et VM på hjemmebane bare et par måneder etter OL. Det er vanvittig spennende og vanvittig artig å være med på. Uavhengig av hvordan det går i OL, så skal jeg være med i VM på hjemmebane, sier Berge.

Hadde OL gått i sommer, hadde den hardtsatsende bryterens karriere vært over i august.

– VM skulle jo i utgangspunktet gått ett og år to måneder etter OL. For meg var det den gang uaktuelt å satse mot det, men nå slår jeg to fluer i en smekk og blir med på begge mesterskapene.

Motivert

– Hva er det som driver deg?

– Jeg vet ikke helt. Det er ganske så lett for meg å finne motivasjon. Jeg kan finne motivasjon ut av de minste ting. Jeg har et seigt hode og føler at jeg ikke er ferdig. Jeg føler at jeg ikke har klart å sette den streken etter idrettskarrieren. For å sette den streken må jeg mislykkes eller lykkes med et mål jeg har satt meg. Slik det er blitt nå, har jeg ikke klart å sette den streken. Det er en pandemi som har avgjort dette her, ikke noe jeg selv har kunnet avgjøre. Derfor velger jeg å fortsette.

– Hvorfor skal jeg bruke energi på det? Jeg har ikke kontroll på hva som skjer med pandemien, men jeg har kontroll på hvordan jeg trener. Jeg må bare samle alle krefter og gjøre jobben som om OL er i morgen, sier Berge til NTB.

Han og tre andre brytevenner fra landslaget har den siste måneden trent fullt isolert i et midlertidig treningslokale i Rælingen på Romerike. Berge har også treningsfasiliteter i sin egen garasje.

Med seg på «hardkjøret» har han Håvard Jørgensen, Morten Thoresen og Per Anders Kure. Thoresen tok EM-gull i Polen i februar.