Stig-André Berge klar for ny OL-satsing

Den snart 37 år gamle bronsevinneren fra OL i Rio de Janeiro for fire år siden gikk i tenkeboksen da det ble klart at Tokyo-lekene ble utsatt i et år som følge av coronapandemien.

Mandag kom beskjeden om at han fortsetter satsingen til og med neste år. Det fortalte Berge på en pressekonferanse på Slynga i Rælingen, der han har trent de siste månedene. OL i Tokyo blir hans fjerde OL om det kan gå som planlagt neste sommer.

– Jeg har faktisk bestemt meg for at jeg har ekstremt lyst til å fortsette til Tokyo 2021. Og jeg kan ikke se for meg noe bedre enn å avslutte foran et fullsatt Jordal Amfi, sa Berge.

I det ligger en avsløring om at han kommer til å bryte i VM på norsk jord i oktober neste år. Det blir hans aller siste mesterskap.

Vanskelig

Det har ikke vært noen enkel beslutning for Berge å satse videre. Før coronautbruddet var han fast bestemt på at karrierepunktum skulle settes i august 2020.

– Jeg klarte ikke umiddelbart å tenke at «OK, nå skal vi kjøre videre». Jeg måtte tenke på familien, på det økonomiske og så videre.

– Men det å finne motivasjon, det var ikke så vanskelig, egentlig. Det å sette seg et nytt mål. Hvorfor skal man gi seg på topp? Jeg tenker at jeg heller vil gi meg når kurven går nedover, sa bryteveteranen.

– Det har vært en veldig vanskelig periode for meg som idrettsutøver. Det ble en helomvending. Jeg skulle legge skoene på hylla i august og leve et normalt liv. Jeg var bestemt på at det var slutt, la Berge til.

Glad

Hans forrige konkurranse var under bryte-EM i Roma i februar. Han klarte ikke å ta sin tredje EM-medalje på rad, etter sølv i både 2018 og 2019. Berge er sjeleglad for at han ikke ga seg etter bronsen i Rio-OL i 2016.

– Jeg er ekstremt glad for at jeg ikke ga meg etter OL i Rio. Jeg har fått være med på fire EM-titler (norske lagkamerater) og har lyst til å være en del av den fantastiske gruppa vi har nå.

Berge debuterte i seniorsammenheng med bronse i 54-kilosklassen i NM i Porsgrunn i 1999, som 15-åring. I løpet av proffkarrieren har han tatt OL-bronse, VM-bronse i Tasjkent i 2014 og tre EM-sølv – fra Sofia i 2007, Kaspijsk i 2018 og Bucuresti i 2019.