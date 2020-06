Holund blir pappa i juni: – Målet er et nytt VM-gull

12. juni har samboeren og ungdomskjæresten Anne Marie Dalen termin. Paret venter en gutt.

– Det kan skje når som helst, sa Holund da NTB møtte ham under landslagssamlingen i Oslo sist uke.

31-åringen er blitt en av veteranene på laget og mener det er på tide at også han blir pappa. Det har vært litt å styre med opp mot fødselen.

– Det har vært nok å gjøre og mye som skal ordnes. Jeg har pusset opp et barnerom. Vi gleder oss. Vi er klare, sier han.

Holund var et stort talent i ung alder og ble juniorverdensmester. Likevel tok det tid før han slo igjennom som senior. Han overrasket de fleste da han stakk fra feltet og seilet inn til VM-gull på 50 kilometer i Seefeld i 2019.

Uvisst

Han vet ikke helt hvordan idrettslivet blir påvirket av papparollen, uten at det uroer ham. Han vet også at typer som Martin Johnsrud Sundby og Pål Golberg begge fikk et løft etter at de fikk sitt første barn.

– Det blir en litt ny hverdag, og du vet ikke helt hva du går til. Det er en kabal som skal gå opp, og den kabalen må du finne litt ut av underveis.

Veteranen fra Nittedal vet hva det handler om.

– Vi må finne ut hvordan ting fungerer og hvilken gutt dette er. Det er fokus i de første månedene. Vi må finne et system som gjør at jeg kan være en god far og samtidig får gjort jobben skal til for å være med å kjempe om et nytt VM-gull til vinteren, sier Holund.

Koronasituasjonen er et annet usikkerhetsmoment og noe som heller ikke gjør det lettere å planlegge hvordan de kommende månedene blir.

– Jeg har fortsatt tro på at det blir VM i Oberstdorf i februar. Jeg håper at det kan bli en verdenscupsesong også. Det er fortsatt en god stund til vinteren, og jeg synes at det har skjedd en god del positivt i de siste ukene. Jeg ser lysere på det nå enn for én måned siden. Folk flest blir glade av å se sport og idrett, og jeg håper at vi kan bidra til det i år også.

Heldige

Holund er en rolig og nøktern type. Selv om han erkjenner at de siste ukene har vært spesielle, har det ikke påvirket ham så veldig.

– Vi skiløpere har vært heldige. Sesongen var nesten over da dette kom. Jeg synes mer synd på dem som starter sesongen nå.

Da tenker han ikke minst på friidrettsutøverne. Holund prøvde seg på en femkilometer sammen med blant andre Norges beste triatleter og noen distanseløpere i mai.

– Jeg synes det er gøy å konkurrere og meldte meg på en femkilometer. Jeg har ikke løpt slike løp siden jeg var en 15-16 år. Jeg har en far som løp mye da han var yngre, og jeg hadde lyst til å prøve meg på tidene hans.

– Klarte du det?

– Nei. Han er fortsatt bedre enn meg.

Det gjenstår å se om den nye generasjon Holund vil prøve seg på pappas meritter.