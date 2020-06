Sjakk: Aronian i ledelse etter ellevilt sluttspill

Aronian leder 5-3 før tirsdagens seks siste hurtigsjakkpartier i kvartfinalen. I den andre kampen søndag tok Fabiano Caruana grep om semifinaleplassen med 5,5 poeng mot 2,5 for Lenier Dominguez.

Magnus Carlsen spiller mandag kveld for semifinaleplass med ett poengs ledelse over Jeffery Xiong før de seks siste partiene. Med seier møter han Aronian eller Gristsjuk i semifinalen.

Det sto 3-3 mellom Aronian og Gristsjuk etter fem partier. De vant hvert sitt parti med hvite brikker innledningsvis og spilte remis i de tre øvrige, inkludert det første «clutch»-partiet med dobbelt poeng.

Drama

Det siste partiet utviklet seg til et drama der begge spillere forvandlet bønder til dronning, og der Gristsjuk til sist forsvarte seg heroisk med konge og tårn mot Aronians konge og dronning inntil det ble matt etter 133 trekk.

– Vi spilte begge langt under vanlig nivå i dag. Det var mange tabbetrekk, men formatet gjør at man likevel har en sjanse, sa Aronian i arrangørens overføring.

– Jeg hadde egentlig best posisjon, og lenge så det ut som remis. Det var fullstendig unødvendig å tape, sa en tydelig misfornøyd Gristsjuk.

Aronian hadde en forklaring på at han ikke spilte på vanlig nivå i onlineturneringen som arrangeres av St. Louis Chess Club og går etter amerikansk tid.

Trøtt

– Det er halv tre om morgenen her, sa armeneren, som mente han hadde en vinnende stilling også i første «clutch»-parti, men skuslet den bort.

I den andre duellen søndag vant Dominguez første parti mot Caruana i en helamerikansk kvartfinale, og spilte remis i det neste, men tapte så tre på rad. Caruana lå an til seier også i dagens siste parti, men måtte etter remis nøye seg med ledelse 5,5 mot 2,5 etter første dag.

Carlsen leder bare 4,5-3,5 over Xiong selv om han vant de tre første partiene lørdag. I den andre kvartfinalen som skal avgjøres mandag leder Wesley So 5,5-2,5 over Maxime Vachier-Lagrave.