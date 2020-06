Nytt steg mot seriegull for Elabdellaouis lag

Den regjerende mesteren endte sju poeng bak Olympiakos i grunnserien, som ble avsluttet rett før viruspandemien stoppet sesongen. I tillegg fikk PAOK sju poengs trekk for å ha brutt reglene med eierskap i en annen klubb, og etter søndagens hjemmetap skiller 17 poeng.

Youssef El Arabi ble matchvinner med sin scoring i det 24. minutt etter assist fra Mathieu Valbuena i kampen for tomme tribuner.

Dermed ble det en skuffende kveld for PAOK-supporterne som hadde klatret opp på husbak med innsyn til stadion for å følge oppgjøret.

Før kampen knelte noen spillere som ledd i de verdensomspennende protestene mot rasisme etter George Floyds død i politiets varetekt i Minneapolis.

Olympiakos-kaptein Elabdellaoui spilte hele kampen på sin vante plass som høyreback.

I den andre kampen i mesterskapssluttspillet søndag ble det 1-1 for Ghayas Zahid og hans Panathinaikos i byderbyet borte mot AEK.

Zahid ble byttet ut rett etter at Federico Macheda ga Panathinaikos ledelsen i det 65. minutt. Kvarteret før slutt ordnet Marko Livaja utligningen for AEK, som har like mange poeng som PAOK og sju flere enn Panathinaikos.