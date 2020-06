Schalkes 12. strake kamp uten seier, 1-1 mot Union Berlin

93 demonstranter ble pågrepet under lørdagens antirasistiske demonstrasjoner i Berlin, og 28 politibetjenter er skadd i sammenstøt, opplyste tysk politi søndag formiddag.

Inne bak lukkede dører på An der Alten Försterei gikk det også hardt for seg mellom to lag i dårlig form. Duellene florerte, men målene uteble i 2. omgang.

Gjestene fikk en tidlig kalddusj da Robert Andrich sprintet fra de blås forsvar og trillet ballen i nettet bak Alexander Nübel etter kun elleve minutter. Målgivende sto tidligere Lillestrøm-spiller Anthony Ujah for.

Etter 28 minutter slo leiesoldaten Jonjoe Kenny til for Schalke og banket inn utligningen.

Flere mål ble det ikke i en kamp der ingen av lagene kunne si seg fornøyd med poengdeling.

Union Berlin ligger på 13.-plass med 32 poeng, mens Schalke har samlet 38 poeng på de 30 første rundene og ligger på 10.-plass. I januar var laget på mesterligaplass.