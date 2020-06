Ighalo takker Solskjær for at han får bli

Den tidligere Lyn-spilleren forlenget låneavtalen med Manchester United 1. juni og blir værende i klubben ut januar 2021, til tross for at Shanghai Shenhua ønsket nigerianeren tilbake til Kina.

– Shanghai ønsket meg tilbake fordi de vet hva jeg kan utrette, og det tror såpass på meg at det var litt vanskelig. Men jeg vil takke de for å godta ønsket mitt om å bli i Manchester United. Jeg vil også takke manager Ole Gunnar Solskjær, sier Ighalo til Sky Sports.

– En fin anerkjennelse



– Det er vanskelig å forklare, men jeg har fortsatt den samme følelsen. Jeg vil gå på trening med de unge spillerne og vise hva jeg er god for. Dette er en fin anerkjennelse for meg å være i denne klubben, og noe jeg aldri vil ta for gitt. Hvorfor? På grunn av alderen.

– Jeg blir snart 31 år og spille for Manchester United er veldig fint for meg. At det skjer mot slutten av karrieren min gjør meg enda Lykkeligere. Det er derfor jeg nyter hvert øyeblikk i klubben.

– Har mer å bevise

Hadde noen fortalt Ighalo før januar at han skulle spille for klubben i sitt hjerte, vil han ledd av deg, forteller Ighalo.

– Jeg trodde det var en spøk. Jeg spilte i Shanghai. Ville en klubb så stor som United se til Kina for en spiss? Alderen var imot meg. Det var en pandemi i Kina. Når det først ble seriøst tenkte jeg at jeg bare ville tro på det om jeg satt på et fly til Manchester.

Med fire mål på tre starter er drømmen i aller høyeste grad blitt virkelighet.

– Da jeg signerte var det mange som tvilte på ferdighetene mine. Men jeg har aldri tvilt på meg selv, og jeg visste hva jeg kunne tilføre laget. Jeg tror fortsatt jeg har mer å bevise og at folk ikke har sett det beste fordi jeg ikke var i toppform da jeg kom. Men jeg har blitt mye bedre og håper å avslutte sesongen på en bra måte.