Kongsvingers Ali Ahamada på vei til Brann

Den komorisk-franske fotballspilleren som har spilt for Kongsvinger i 2019-sesongen, skal være klar for spill i Brann. Lørdag kom 28-åringen til Bergen og da gjensto bare medisinsk test og underskrift av avtalen, skriver BA sent lørdag kveld.

– Jeg tror vi finner en god løsning for å signere, svarte Ahamada på spørsmål fra avisen som møtte ham på flyplassen.

Keeperen har kontrakt ut juni med Kongsvinger og kunne signere vederlagsfritt for Brann fra 1. juli. Brann vil også ha mulighet til å kjøpe spilleren fri når overgangsvinduet åpnet 10. juni.

Serien starter 16. juni, og Brann har sin første kamp borte mot Haugesund dagen etter.

Ahamada hadde spilt 133 kamper for den franske toppklubben Toulouse og spilte fra 2016 til 2018 for den tyrkiske klubben Kayserispor før han før 2019-sesongen gikk til Kongsvinger.

Brann har for øyeblikket fire keepere i A-stallen, men to av dem er på utgående kontrakter.