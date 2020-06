Midtstopper Can avgjorde da Borussia Dortmund vant uten Haaland

Hertha Berlin forsvarte seg med stor dyktighet og viste hvorfor laget hadde bare to baklengsmål på de fire første kampene etter viruspausen, men etter 57 minutter scoret Borussia Dortmund sitt 13. mål etter den samme pausen. Målscorer var Can, som vikarierte for utestengte Mats Hummels på stopperplass.

Jadon Sancho la inn fra venstre, og Julian Brandt nikket vakkert ned i beina på Can, som fra 17 meter plasserte et flatt skudd i hjørnet. Rune Almenning Jarstein var raskt nede og fikk et par fingre på ballen, men maktet ikke å stoppe den.

Med Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i startoppstillingen kom Hertha til Dortmund med 10 poeng fra sine fire foregående kamper og gjorde det vanskelig for er hjemmelag som likevel halte i land den fjerde seieren på de fem siste kampene.

Borussia Dortmund er sju poeng bak Bayern München med fire runder igjen å spille og kan iallfall utsette gulljubelen i München. Samtidig har laget festet et stramt grep om sølvplassen.