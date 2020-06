Over 100.000 kroner i bot for hårklipp

Hendelsen var i strid med Tysklands gjeldende retningslinjer for å forhindre spredning av coronaviruset. I alt seks Dortmund-spillere deltok i seansen.

Flere bilder ble i etterkant av seansen delt på sosiale medier. Der var det tydelig å se at Sancho ikke hadde på munnbind rundt andre personer, som var en del av den strenge sikkerhetsprotokollen for at tysk fotball skulle starte opp igjen.

– Spillerne fra Borussia Dortmund hadde åpenbart brutt generelle hygiene- og infeksjonsbeskyttelsesstandarder ved hjemmefrisyrer, skriver den tyske ligaen (DFL) på sine hjemmesider.

– Det er klart at profesjonelle fotballspillere også skal klippe håret. Men det skal foregå på en måte der de overholder de medisinske og hygeniemessige regler, heter det videre.

Lørdag skriver den anerkjente avisen Bild at Sancho har fått en bot på 10.000 euro, rundt 105.000 kroner, for regelbruddet.

Sancho var tydelig uenig med boten, ifølge en tweet fra spilleren selv fredag kveld:

– En stor vits, DFL, skrev Sancho. Senere ble tweeten slettet.

På banen går det bedre for 2000-modellen. Mot Paderborn sist søndag ble det tre mål. Totalt har det blitt 17 mål denne sesongen. Dortmund er sju poeng bak Bayern München med fem kamper igjen og møter «norske» Hertha Berlin lørdag kveld.