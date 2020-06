Skålevik vender tilbake til Start: – Føler meg som hjemme

Det melder sørlandsklubben på sine hjemmesider lørdag.

– Det føler meg litt som hjemme her, og jeg ble skikkelig glad da jeg kjørte nedover til Sørlandet i går. Jeg er veldig glad for å være på plass her, sier Skålevik.

Lørdag ble det kjent at helten fra opprykkskampen mot Lillestrøm, Martin Ramsland, ikke blir klar til seriestarten. Det gjør at Start-trener Joey Hardarson er veldig fornøyd med å få Skålevik på plass.

– Vi er veldig glade for å ha fått Steffen inn nå. Han er en spiller som passer godt inn i vår spillestil og en type vi kjenner godt, sier Start-treneren.

Da Skålevik sist spilte for Start på utlån fra Brann i 2017, scoret spissen hele ti mål på elleve kamper. Det gjorde at bergenseren fikk tilnavnet «Skårevik».