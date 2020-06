NFL snur om rasisme-markering

Innrømmelsen fra NFL-sjef Roger Goodell kommer etter at flere spillere krevde at ligaen fordømmer rasisme i kjølvannet at den dødelige pågripelsen av George Floyd i Minneapolis.

I en video kondolerer Goodell til Floyds familie og sier det har vært en vanskelig tid, spesielt for den svarte befolkningen i USA.

– Vi, National Football League, innrømmer at det var feil å ikke høre på spillerne og oppfordrer alle til å ta til orde og å demonstrere fredelig. Vi tror på «Black Lives Matter». Jeg demonstrerer personlig med dere og ønsker å være en del av den sårt tiltrengte endringen i dette landet, sier Goodell.

Drapet på George Floyd har ført til store demonstrasjoner i hele USA og i andre land og igjen gjort rasisme og politivold til en aktuell sak. Det var tema som tidligere San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick tok opp da han i 2016 begynte å gå ned på ett kne mens nasjonalsangen spilte.

– Uten svarte spillere ville det ikke ha vært noe NFL, sier NFL-sjefen, som lover på lytte til spillere og andre om hvordan den amerikanske fotballigaen kan bli mer samlet.