Johaug reiser når Erna sier ja

Johaug er innstilt på at hun ikke kommer seg på høydetrening i juli. Det blir tidligst i august, og kanskje er også det for tidlig.

Verdens beste kvinnelige langrennsløper har sverget til høydetrening gjennom hele karrieren. Hun har regnet det som et av sine aller sikreste suksesskriterier.

31-åringen liker å trene i tynn luft.

– Det er uaktuelt



Det kan hun ikke regne med denne sesongen.

– Jeg er trygg på at det skal gå fint uten. Jeg har innstilt meg på det. Jeg kan velge å gå rundt og være frustrert og irritert fordi jeg ikke får gjøre det jeg skal, men det gjør ikke meg til noen bedre skiløper. Jeg må ta de mulighetene jeg har, og det er å trene godt. Den høydetreningen får komme når den kommer. Det er likt for alle. Jeg er norsk og må forholde meg til de retningslinjene som blir lagt, sier Johaug til NTB.

– Hva tror du da?

– Det blir ingen høydetrening nå i juli i hvert fall. Jeg må trene hjemme og se hvordan høsten utvikler seg.

– Er det aktuelt å trene på Juvassbreen slik friidrettslandslaget har signalisert?

– Nei. Det er uaktuelt. Det er ikke noe alternativ, men jeg reiser til høyden når myndighetene sier «go», sier Johaug etter en treningsøkt med landslaget i Sørkedalen i Oslo tidligere denne uken.

Godt vant

Der var den østlandsbaserte delen av løperne på langrennslandslaget samlet, inkludert løperne på rekruttlandslaget.

Johaug virket som alltid frisk og opplagt. Hun virket i bra slag under den harde stakeintervalløkten.

– Det er fint at vi endelig kan trene sammen igjen. Det er lenge siden sist. Sist gang vi trente sammen var vel foran tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars. Da er det godt å kunne samles igjen, sier hun.

Johaug sier at de to siste månedene har vært lite problematiske for hennes del. Hun har fått gjort det hun skulle.

– For min del har det ikke vært veldig mye annerledes enn før. Vi har vært inne i en rolig tid. Jeg har bare gjort det jeg har pleid å gjøre. Det har vært færre samlinger, færre sponsoroppdrag og færre showrenn, og det har ikke vært noen ferie. Jeg har kanskje trent mer i denne perioden enn jeg normalt ville ha gjort.

Knusende ro

– Hvordan har det vært å forberede seg mot noe man ikke vet hvordan blir?

– Jeg er godt trent i dette. Jeg har levd i usikkerhet i to år før, og dette går veldig fint. Dette tar jeg med knusende ro. Blir det skirenn, er det bra, og blir det ikke skirenn, så går det bra det også har jeg funnet ut. Jeg har vært igjennom mye før og blitt mer hardhudet. Jeg vet at hverdagen kommer tilbake igjen, jeg vet bare ikke når. Du må bare jobbe som om den kommer tilbake når som helst. Du må glede deg her og nå, sier Johaug.

Therese Johaug gleder seg blant annet til kommende torsdag. Da løper hun 10.000 meter på friidrettsarrangementet «Impossible Games» på Bislett.