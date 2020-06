Klæbo til 25 millioner – lagkameratene på billigsalg

Landslagsløperne i langrenn fikk muligheten til å selge ett eget sponsormerke foran den kommende sesongen. Det skulle hjelpe til med å kompensere bortfall av stipendordningen.

Klæbo (23) fikk napp på en langsiktig avtale med Uno-X på første forsøk. Flere medier spekulerer på at avtalen er verdt 25 millioner kroner fram til 2025. For storparten av landslagskollegene har det ikke vært like enkelt.

– Jeg har ennå ikke klart å lande noen avtale, og vi får se hva det blir til framover, sier Holund (31) til NTB.

Dårlig tidspunkt

Simen Hegstad Krüger (27) har heller ikke fått solgt noe på egen hånd ennå.

– Tidspunktet er kanskje ikke det aller beste akkurat nå, sier Krüger.

Det samme gjelder for Pål Golberg (29). Tredjeplass sammenlagt i verdenscupen har enn så lenge ikke gitt seg utslag i personlige sponsorer.

– Jeg jobber med det, men det har ikke vært noe konkret. Jeg har hele tiden tenkt at den plassen kunne blitt solgt til reiselivet i Hallingdal, men det er også en presset bransje i disse dager. Vi har fått tildelt en lukrativ plass, og tenker du helhetsverdi med tanke på alle bilder som blir tatt av oss, er det muligheter for god profilering, sier Golberg til NTB.

Knall

Holund, Krüger og Golberg er alle på landslagssamling i Oslo denne uken. Basert på økta vi så på Lillomarka Arena onsdag formiddag, tyder det meste på at de har klart å beholde formen ved like og vel så det i løpet av coronatiden.

Alle tre synes det var strålende nyheter at kollega Klæbo hadde klart å hanke inn en slik sponsoravtale i et tøft marked der koronaviruset har herjet verden rundt i flere måneder og der det fortsatt er uvisst om det blir verdenscup kommende sesong.

– Det er knallbra. Johannes har en stor markedsverdig, og han gjør en god jobb. Han er flink med både sponsorer og mediene. Det er slik dette gamet er. Er du en god og profilert utøver, så er du også mer verdt. Det ser ut som om han har fått en bra avtale, sier Holund.

I bakhånd

Golberg sier at det er svært gode nyheter for langrennsverden at Klæbos navn er salgbart i så stor grad.

– Det er fantastisk å se at markedsverdien til en langrennsløper fra Norge er på det nivået i sponsormarkedet. Vi har på en måte visst et par år at det kunne komme et forslag der vi kunne selge et merke på egen hånd. Slik sett var timingen på det dårligste nå, sier Golberg.

Da tenker han på koronasituasjonen og at deler av næringslivet er rammet av den.

Norges Skiforbund har sagt at de via sine kanaler kan forsøke å hjelpe utøvere som ikke får solgt sin egen sponsorplass.