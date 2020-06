Premier League-klubbene diskuterer kriseplan

Ifølge BBC kommer hver klubb til å få tid til å uttale seg om hva som bør gjøres dersom planen om å avvikle de 92 gjenstående kampene ikke kan gjennomføres på grunn av oppblussing av pandemien, men ønsket fra lagene i bunnstriden om å droppe nedrykk får neppe flertall.

14 klubber må stemme for et forslag om å droppe nedrykk for at det blir vedtatt. Dessuten har Englands fotballforbund (FA) motsatt seg tanken, og forbundet har vetorett.

Ventelig blir det også lagt fram et kampoppsett for de første rundene etter omstarten, med dato og klokkeslett for de enkelte kampene.

Nøytrale baner

Ifølge BBC er det nå nesten sikkert at de aller fleste kampene vil bli spilt på hjemmelagets arena, men politiet har pekt ut enkelte «høyrisikokamper» som skal flyttes til nøytral bane.

Dette gjelder oppgjørene Manchester City – Liverpool, Manchester City – Newcastle, Manchester United – Sheffield United, Newcastle – Liverpool og Everton – Liverpool, i tillegg til en eventuell annen kamp der Liverpool kan sikre serietittelen.

Dette blir ventelig også tema på torsdagens møte. Kamper på nøytral bane må godkjennes ved avstemning.

Lang liste

Ifølge Sky Sports er det en lang liste over temaer som skal diskuteres på møtet torsdag eller på det neste møtet 11. juni:

* Registrering av nye spillere som kommer inn før sesongen er ferdig.

* Økt antall innbyttere i kampene.

* Nedrykksspørsmålet.

* Om sesongen skal fullføres på nøytrale baner.

* Videodømming (VAR).

BBC mener å vite at Premier League vil foreslå en felles måte å representere publikum i kampene, som alle skal spilles for tomme tribuner.

Virtuelle tilskuere?

Klubber i andre land har benyttet oppfinnsomme måter for å gjøre dette. Danske AGF hadde for eksempel «virtuelle tilskuere» som vistes på videoskjermer på tribunene mens de satt foran webkamera hjemme i sine egne stuer.

Andre klubber har hatt pappfigurer med bilde av tilhengere plassert på tribunene. Det er uklart hva Premier League kommer til å foreslå, men de ønsker angivelig at alle klubber skal velge samme løsning.

Premier League skal starte opp igjen 17. juni, med to hengekamper. Oppgjøret mellom Ørjan Nylands klubb Aston Villa og Sander Berges Sheffield United ligger an til å bli den første av dem, med tidlig kampstart.

Ligaen fikk godt nytt onsdag, da det var bare en positiv prøve blant 1197 spillere og klubbansatte som ble testet i femte runde av virustester.