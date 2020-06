Raseri etter at NFL-veteran kritiserte knele-demonstrasjoner

– Jeg vil aldri være enig med noen som viser mangel på respekt for det amerikanske flagget eller landet vårt, sa Brees til Yahoo onsdag da han ble spurt om muligheten for nye knele-demonstrasjoner i NFL.

Det var i 2016 at daværende San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick satte seg ned på et kne under nasjonalsangen før kamp, i protest mot politivold og rasisme i landet. Han forlot klubben i 2017, og har siden vært arbeidsløs.

President Donald Trump omtalte senere Kaepernick og andre NFL-spillere som fulgte hans eksempel som «drittsekker» som burde sparkes.

I forbindelse med demonstrasjonene som har oppstått i kjølvannet av at afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minneapolis, har folk igjen satt seg ned på ett kne i protest.

Minnes besteforeldrene

Brees forklarte at han tenker på sine to besteforeldres innsats under andre verdenskrig når han ser på det amerikanske flagget.

Brees mener at det bringer folk sammen å stå med hånden på hjertet når nasjonalsangen spilles av, men la til:

– Er alt riktig i landet vårt nå? Nei, det er det ikke. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

LeBron James-kritikk

NBA-superstjernen LeBron James ledet an i kritikken, og spurte på Twitter om Brees «bokstavelig talt fortsatt ikke forstår hvorfor Kap (Kaepernick) knelte?» og la til at det «ikke har noe å gjøre med mangel på respekt for flagget og soldatene våre».

Tvillingene Devin og Jason McCourty, som har vunnet Super Bowl med New England Patriots, stempler Brees uttalelser som «en skam», og sier Brees snakker om besteforeldrene sine «som at det ikke var svarte menn som kjempet ved siden av dem».

– De mennene kom senere tilbake til et land som hatet dem. Ikke overse problemet og prøv å gjøre det til en sak om flagget eller militæret, skriver de på sin felles Twitter-konto.

Brees får også passet påskrevet av lagkamerat Michael Thomas, som skriver at han «ikke vet bedre».