Son om militærlivet: – Likte det virkelig

Son var tre uker i hjemlandet og avtjente tre ukers militærtjeneste. Verneplikten er obligatorisk for alle sørkoreanske menn. 27-åringen slapp å måtte avtjene to år i militæret etter at han var med å vinne asiamesterskapet, men han måtte ta et treukers kurs.

– Det var en flott erfaring, sier 27-åringen i et intervju med Tottenhams TV-kanal

Han viste gode ferdigheter i uniform – spesielt i skytedelen. Tottenham-spissen forteller at han likte militær disiplin.

– Jeg kan ikke fortelle om alt jeg gjorde, men jeg likte det virkelig. Folkene der var hyggelige. De tre ukene var tøffe, men jeg forsøkte å nyte det, sier Son.

– Den første dagen var det ingen som kjente hverandre, men etter hvert som vi ble bedre kjent, jobbet vi ti på rommet som et lag og hjalp hverandre. Det var fantastisk, fortsetter han

Han var skadd da Premier League måtte ta koronapause i midten av mars. Nå kan han ikke vente særlig lenger for å komme i gang igjen 17. juni.

– Fysisk er jeg i god form. Jeg trener knallhardt for å nå mitt maksimale nivå og jeg er snart, sa han.