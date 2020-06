Infantino hyller spilleres støttemarkeringer til George Floyd

Det tyske fotballforbundet DFB etterforsker hvorvidt Borussia Dortmund-spillerne Jadon Sancho og Achraf Hakimi, Schalkes amerikanske midtbanespiller Weston McKennie og Borussia Mönchengladbach-spiss Marcus Thuram bør straffes for å ha markert sin støtte til avdøde Floyd under helgens Bundesliga-runde.

Floyd døde forrige uke etter at en hvit politimann i Minneapolis under en pågripelse satte kneet sitt på nakken hans i mange minutter. Hendelsen har ført til massive demonstrasjoner over hele USA og flere steder i verden.

– For å unngå tvil: I en Fifa-turnering ville de nylige demonstrasjonene fra spillere i Bundesliga-kamper fortjene en applaus, ikke en straff, sier Infantino i en Fifa-uttalelse.

Tidligere har det internasjonale fotballforbundet oppfordret til bruk av sunn fornuft i vurderinger av om spillere bør straffes for politiske ytringer på banen.

Fotballens regelorgan Ifab nekter spillere i å ytre seg i form av «politiske, religiøse eller personlige slagord, uttalelser, budskap eller bilder». Men Fifa viser til sine egne kampanjer mot rasisme og antyder at spillerne ikke bør ilegges sanksjoner.

DFB gransker spillerne i tråd med Ifabs regler, men president Fritz Keller har understreket at han forstår markeringene.

– Ofrene for rasisme behøver all vår solidaritet, sa han.