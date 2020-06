Ødegaard med sjeldent intervju: – Drømmen er Champions League

– Alle spillere i verden drømmer om å spille Champions League, sa Ødegaard i et intervju gjort av Real Sociedads presseavdeling.

Lokalavisen El Diario Vasco bruker flere sitater derfra i sin artikkel.

Det kommer ikke konkret fram hvor Ødegaard spiller neste sesong, men mye tyder på at han fortsetter i Real Sociedad til sommeren 2021.

– Målet vårt er å komme blant topp fire på tabellen og komme oss til Champions League.

Real Sociedad ligger på 4.-plassen før La Liga sparkes i gang igjen. Første kamp for Ødegaard kommer neste søndag mot Osasuna.

Tøft program

Ødegaard er utleid fra Real Madrid, og avtalen gjelder for to sesonger. Men det skal finnes en opsjon som gir Real Madrid en mulighet til å hente ham hjem midtveis. Ifølge den velinformerte avisen Marca er det lite som tyder på at det skjer i sommer.

Ødegaard snakker i tirsdagens intervju om en lang «periode med individuell trening» og hvor «godt det føles å være tilbake som en del av et lag». Han sier også at «laget skal vinne for fansen» som ikke får være til stede på stadion når serien restartes.

Nordmannen har vært en av de store stjernene i spansk toppfotball etter at han ble hentet fra Nederland for et snaut år siden.

Alle lagene i den spanske eliteserien har elleve kamper igjen. Sesongen skal være avsluttet 19. juli. For Real Sociedad betyr det en ligakamp i snitt hver 3,27. dag fra og med neste søndag.