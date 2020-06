La Liga og Serie A med to runder hver uke fremover

Både i Spania og i Italia vil det konsekvent bli avviklet runder både i helgene og i midtuken inntil sesongen er avsluttet.

Kampprogrammet for Serie A ble presentert mandag og der skal man starte 20. juni, mens siste serierunde er satt opp 2. august. Sampdoria-duoen Thorsby og Askildsen møter Inter borte søndag 21. juni.

Det gjenstår hel tolv serierunder i Serie A, samt fire utsatte kamper. Dermed er man tvunget til å spille to kamper per uke. De fleste av kampene skal starte 19.30 eller 21.45 på ukedagene, mens i helgen spilles noen av kampene fra 17.15.

Tidspunktene har vært et tema for spillerforeningen har uttrykt bekymring for å spille for tidlig på dagen da det er mye høyere temperaturer i sommermånedene.

I Spania gjenstår det elleve serierunder. Det starter de opp igjen 11. juni. Det er en uke tidligere enn i Italia. Sesongen avsluttes 19. juli. Martin Ødegaard og Real Sociedads neste kamp er mot Osasuna 14. juni.

Også i Premier League vil man måtte ty til midtukekamper. De fleste lagene har igjen ni kamper.