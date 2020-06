Tiger Woods ber om besinnelse

– Mitt hjerte tilhører George Floyd, hans kjære og oss alle som har det vondt akkurat nå, skriver Woods på Twitter.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for den som håndhever loven. De trener mye på å vite hvordan, når og hvor de skal bruke makt. Denne sjokkerende tragedien markerte tydelig et skille.

USA opplever de mest omfattende raseopptøyene siden 1960-tallet.

Woods' uttalelser kommer i rekken av reaksjoner fra mange utøvere. Både basketballegenden Michael Jordan og tennisspilleren Coco Gauff har reagert kraftig.

Afroamerikanske George Floyd døde 25. mai etter at en hvit politibetjent i Minneapolis-politiet under en pågripelse holdt kneet sitt presset mot nakken hans helt til kroppen hans ble livløs, selv om Floyd sa at han ikke fikk puste.