Iditarod-vinner Wærners fly måtte snu i luften

Det får NRK opplyst av prosjektleder Ole Johan Berg. Flyet kunne starte reisen mot Sola på nytt igjen etter to timer på bakken i Fairbanks i Alaska, og mandag ettermiddag var det halvveis mot mellomlanding i canadiske Yellowknife.

– Det var en ledning som var litt løs. Den måtte fikses for ikke å risikere at propellen får såkalt «over speed» og rives løs, sier Berg til NRK.

Wærner har sittet coronafast i Alaska siden han vant storløpet Iditarod 18. mars. Planen er fortsatt at flyet med Wærner og 24 hunder skal lande på norsk jord tirsdag. Etter drivstoffylling i Canada skal man forsøke å fly direkte til Sola dersom det gode været holder seg.

Det var Dagbladet som først omtalte motorfeilen som gjorde at flyet måtte snu. Flyturen fra Fairbanks til Sola går i et DC-6-veteranfly fra Braathens S.A.F.E.

Coronatrøbbel

Coronavirus-utbruddet sørget for at Wærner ikke kunne fly hjem som planlagt etter Iditarod-seieren. Han ønsket heller ikke å reise fra Alaska og la hundene bli igjen.

– Jeg sa at jeg ikke ville dra før jeg fant en løsning for hundene. Jeg tror det var riktig avgjørelse, siden jeg tror at hundene ikke ville vært tilbake før i oktober eller noe sånt, sa Wærner til KTUU-TV før avreise.

Hjemme i Nord-Torpa sitter kona Guro og parets fem barn. De må vente litt lenger nå.

– Kona mi har tatt hånd om 35 hunder, barna og jobben sin som veterinær. Når jeg kommer hjem, blir «ja, kjære» svaret mitt på alt, sa Wærner humoristisk i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået AP nylig.