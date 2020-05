Ny NFF-rapport: Lite nærkontakt i kampsituasjon

Konklusjonene, som ble presentert på forbundets nettsider torsdag, baserer seg på at fagpersoner i NFF har analysert åtte fotballkamper i barne- og ungdomsfotballen på video.

I to av kampene ble det spilt femmerfotball, i to andre sjuerfotball, mens det i de fire siste ble spilt henholdsvis nierfotball og elleverfotball. I analysen som er gjort ble det sett nærmere på nærkontakt i åpent spill, varighet av nærkontakt i åpent spill og nærkontakt etter dødballer.

«Det totale materialet slår fast at det er lite kontakt i fotballspillet. 83,5 % av de totale nærkontakter i åpent spill varer i ett sekund eller mindre», heter det i konklusjonene.

I snitt er en spiller i nærkontakt 8,4 ganger i løpet av en kamp. For laget tilsier dette 2,0 nærkontakter per minutt og 0,3 nærkontakter per spiller per minutt.