Premier League-kaptein opprørt over netthets av sønnen

Deeney avsto fra å delta da lagkameratene i Watford nylig gjenopptok treningsaktiviteten. Premier League-profilens sønn har pusteproblemer som følge av at han ble født for tidlig, og Deeney ville ikke sette familiens ferskeste tilskudd i fare.

Ikke alle har vist forståelse for den vurderingen, avslører Deeney i et intervju med CNN Sport. Watford-profilen skal både ha mottatt stygge meldinger på nettet og blitt utsatt for ufine tilrop på gata etter at han delte sin bekymring rundt planene om en restart av Premier League.

– Jeg så noen kommentarer relatert til sønnen min, folk som sa «Jeg håper sønnen din får coronavirus», sier Deeney.

– I en tid der mye handler om mental helse og der alle sier «vær åpen, stå fram». Danny Rose sto fram, og jeg hevet også stemmen, og vi blir bare massivt kritisert for det, sier Deeney.

I intervjuet med CNN røper Watford-spilleren også at han nå har bestemt seg for å gjenoppta treningene med laget. Blant annet skal han ha blitt beroliget av flere samtaler med helsepersonell tilknyttet den britiske regjeringen.

Deeney avviser at han har tidligere har avvist å trene med klubben så lenge viruspandemien ikke er avblåst.

– Jeg sa bare at jeg ikke ville trene den første uken. Folk tok det som at jeg aldri ville trene, sier han.

Premier League planlegger oppstart i juni.