Fersk Start-spiller har fått sesongen ødelagt

Det var under lørdagens trening at den storvokste 26-åringen fikk en vridning i kneet. Undersøkelser i etterkant viste at det fremre korsbånd er røket, skriver Start på sin hjemmeside.

Gjesdal må opereres, og det ventes over et halvt år med behandling og opptrening.

– Først og fremst er det utrolig synd for Henrik, som virkelig var på gang etter å ha vært litt småskadet i starten av tiden hans her. Nå må vi sørge for at han får best mulig oppfølging, slik at han er klar til neste sesong, sier Start-trener Joey Hardarson.

Bergenseren Gjesdal kom fra Kristiansund i januar.

– Fotballen kan av og til være brutal. Jeg hadde virkelig sett fram til å bidra på banen for Start i år. Å få en slik nedslående beskjed rett før seriestarten er vanskelig å ta innover seg. Samtidig vet jeg at skaden er skjedd, og det eneste jeg kan gjøre nå er å se fremover. Nå håper jeg å gjennomføre operasjon i løpet av de neste dagene. Så starter en lang, hard jobb for å komme enda sterkere tilbake i 2021, sier Gjesdal.