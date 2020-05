Spanske myndigheter åpner for fotball med publikum fra sesongstart

– Vi har ikke utelukket det, ikke i det hele tatt. Akkurat nå er vi opptatt av å fullføre denne sesongen, og vi er enige om at det er best å gjøre det med tomme tribuner, men så må vi tilpasse oss en ny normalsituasjon, og da vil det være mulig å slippe tilhengerne inn på tribunene igjen, så lenge det gjøres i tråd med de gjeldende smitteverntiltak, sier Irene Lozano til radiostasjonen Cope.

Hun er president i Spanias idrettsråd og er dermed det nærmeste landet har til en idrettsminister.

Hun lover ikke stappfulle tribuner, slik mange av La Liga-lagene er vant til å ha uke etter uke.

Sosial distanse

– Avhengig av hvordan epidemien utvikler seg kan vi begynne å se på muligheten for å slippe et visst antall tilskuere inn på stadion under kampene. I begynnelsen må det gjøres slik at sosial distanse kan opprettholdes, og det kan også bli påbud om å bruke hansker og munnbind, sier hun.

– Vi må finne en måte å gjøre det på en trygg måte, og det bør ikke være for vanskelig, for i global sammenheng har Spania vært toneangivende i å arrangere store idrettsbegivenheter på en trygg måte. Vi ønsker å vise vei og eksportere en modell for en ny æra med trygg idrett.

Åpner for medier

Det er planer om å spille spanske toppseriekamper igjen fra midten av juni, etter tre måneders pause. Det blir uten tilskuere, men Lozano sier at man planlegger å slippe inn journalister for å dekke kampene.

– Ligaen er en viktig begivenhet som mange er opptatt av, og fordi utviklingen i smittesituasjonen er veldig god vurderer vi nå å la mediene få dekke kampene. Vi mener at det kan gjøres uten å gi avkall på sosial distanse, sier hun.

Lagene i La Liga ventes å få klarsignal for full trening med kontakt fra neste uke.

Barcelona toppet tabellen da sesongen ble avbrutt, to poeng foran Real Madrid. Martin Ødegaards lag Real Sociedad er på fjerdeplass og kjemper om plass i neste sesongs mesterliga.