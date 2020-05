Johaug løper 10.000 meter i «Impossible Games»

Det ble klart da langrennsstjernen møtte pressen på Bislett tirsdag. Samtidig ble startlistene for stevnet presentert.

Johaug skal forsøke å klare VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder. Selskap på banen får hun av langdistanseløperen Sondre Nordstad Moen, som skal løpe hele 25.000 meter på Bislett.

– Jeg synes det er utrolig moro å få tilbudet om å løpe her. Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg kjenner at jeg har vært langrennsløper veldig lenge, og at jeg begynner å nærme seg slutten av karrieren min der. Friidretten og løpingen har gitt meg en ny motivasjon i hverdagen, sier Johaug.

– Det inspirerer meg å kunne prøve å løpe under noen tider på denne banen, tilføyde langrennsstjernen, som var på Bislett-dekket for første gang tirsdag.

Skal unngå juniortabbe

Årets utgave av tradisjonsrike Bislett Games har fått navnet «Impossible Games» og avholdes i et format som er tilpasset virussituasjonen og de rådende smittevernreglene.

Store deler av norgeseliten er på plass, og mange av dem løper utradisjonelle distanser.

Johaug skulle etter planen ha løpt 10.000 meter under friidretts-EM i Paris i sommer, men den planen gikk i vasken da mesterskapet ble avlyst som følge av viruskrisen.

Langrennsstjernen tok NM-gull på nettopp 10.000 meter i fjor, og med tiden 32.20,86 var hun kvalifisert til å løpe distansen i EM. På Hamar startet hun som en rakett.

– Jeg skal ikke gå på den gigantiske juniortabben jeg gjorde på Hamar med åpningen min der, sa Johaug.

Savner konkurranse

Johaug ble opprinnelig invitert til å løpe 3000-meteren under Bislett Games i felt med blant andre Karoline Bjerkeli Grøvdal. Det var imidlertid før coronaviruset kullkastet arrangørenes opprinnelige planer.

– Jeg er veldig glad for at det ble 10.000 meter og ikke 3.000 meter. Jo lenger, jo bedre er det for min del, smilte langrennsstjernen.

Hun la ikke skjul på at savnet etter konkurranse har vært stort under virussituasjonen.

– Jeg har veldig lyst til å klare VM-kravet. Det er 30 sekunder fortere enn det jeg løp på Hamar i fjor, så det er tøft, sa Johaug.

Bislett-sjef Steinar Hoen åpnet for å invitere Johaug til fremtidige utgaver av stevnet.