Tettpakket Premier League-program kan bli avgjørende

Ligaen hadde tirsdag samtaler med klubbkapteinene og spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om videre opptrapping av treningsmulighetene. Da ble blant annet protokollene gjennomgått.

Flere engelske aviser omtaler dette tirsdag, blant annet The Guardian.

Onsdag skal Premier League-klubbene stemme over om de går for forslaget eller ikke. Trolig bankes det gjennom med stor margin, og det blir kamplike økter senere denne uka.

Ser til Tyskland

Av de første 1744 covid-19-testene i PL-systemet, var kun åtte positive. Det ga ligaen forsterket håp om å få gjennomført de resterende 92 kampene.

Den tyske Bundesliga har kommet godt i gang med sitt comeback, og Premier League ser nøye på hvordan tyskerne har håndtert situasjonen.

Et av de utfordrende spørsmålene er hva som skjer hvis en spiller tester positivt? Vil det medføre at hele troppen må i karantene?

Dette er et av punktene som må avklares med tanke på veien videre.

Milliarder i spill

Torsdag holdes en ny videokonferanse. Her skal blant annet kampprogram og TV-avtalen diskuteres. Det vil blant annet dreie seg om hvor kampene skal sendes om sesongen sluttføres. Det er åpnet for at noen kamper vises på gratiskanaler.

Og også må klubbene lande på hvor mye de er villig til å tilbakebetale TV-selskapene fordi sesongen er blitt som den er blitt med en lang pause.

Det betyr sannsynligvis at Sky og BT kan få tilbakebetalt opp mot 4 milliarder kroner, uavhengig om sesongen fullføres i løpet av sommeren eller ikke.