Kings lagkamerat smittet av coronaviruset

Bournemouth meldte søndag at en av deres spillere var blitt smittet av coronaviruset, men gikk ikke ut med noe navn. I et intervju med The Sun forteller 22-åringen Ramsdale at det er ham det dreier seg om.

Ramsdale leverte en negative prøve før Bournemouth gjenopptok treningen forrige mandag, men en ny test etter fredagens trening var positiv.

– Jeg har vært like forsiktig som før nedstengningen. Det virker som at jeg er blitt smittet på en handletur, sier han.

Han har ingen symptomer på covid-19, men har nå satt seg selv i hjemmekarantene.

– Jeg isolerer meg i sju dager. Det er naturligvis ikke optimalt med hensyn til trening, sier Ramsdale.

Etter en uke hjemme med kjæresten som eneste selskap må han testes på ny før han får lov til å vende tilbake til treningsbanen.

Lørdag meldte Premier League at to av 996 utførte coronatester var positive. I den første store runden med testing var seks av 748 tester positive.

Premier League har håp om å gjenoppta sin sesong i løpet av juni, men britiske myndigheter har ennå ikke gitt noe klarsignal. Spillerne begynte i forrige uke å trene sammen i mindre grupper.

Joshua King har stort sett trent på Ullevaal under coronakrisen.