Lyon anker seriestans til toppdomstolen

Lyon var sterkt uenig i beslutningen den 30. april da ledelsen i den franske ligaen erklærte årets sesong for over på grunn av coronakrisen. Beslutningen kom etter at regjeringen to dager tidligere sa at fotball ikke kunne gjenopptas på grunn av virusutbruddet.

Klubben fikk fredag avslag på behandling av klagen av en domstol i Paris som henviste til Conseil d'Etat, Frankrikes høyeste administrative domstol, å avgjøre saken. Også Amiens, som står i fare for å rykke ned dersom ikke serien spilles ferdig, har varslet at de vil anke beslutningen inn for samme domstol.

Mandag skrev Lyon-president Jean-Michel Aulas til Frankrikes statsminister Édouard Philippe og landets idrettsminister Roxana Maracineanu og ba dem revurdere beslutningen i forbindelse med de forventede videre oppmykingene av restriksjonene som ble innført for å begrense smitten.

– Kan vi tenke at 2. juni også er fin mulighet til å rette opp i feilen angående fransk fotball og tillate, under gjeldende smittevernregler, en gradvis gjenopptakelse av trening og, hvorfor ikke, ta opp igjen 2019-20-sesongen gjennom juli og august, skriver Aulas.

Før fotballen stoppet opp, hadde Lyon slått det italienske storlaget Juventus 1-0 på hjemmebane i første kamp i åttendelsfinalen i mesterligaen. Laget befant seg imidlertid nede på sjuende plass på ligatabellen, og var dermed ikke kvalifisert for spill i verken mesterligaen eller europaligaen.

Flere andre land i Europa har tatt gjenopptatt sesongen, blant annet nabolandet Tyskland som i helgen gjennomførte annnen runde etter nedstengningen i mars.