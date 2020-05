DHFs representantskap stadfestet gull- og nedrykksvedtak

Dermed ser det ut til at det likevel blir et såkalt «skrivebordsnedrykk» for Nordsjællands herrelag og Aalborgs kvinnelag fra eliteserien.

Men kaoset i dansk topphåndball er ikke over helt ennå.

For parallelt med at klubbene Nordsjælland, Aalborg og Odder (1. divisjon menn) anket den opprinnelige avgjørelsen inn til håndballens egen ankeinstans – der de fikk medhold – anket de også saken inn til ankeinstansen i Danmarks idrettsforbund.

Der er saken så langt ikke avgjort. DHFs styreleder, Per Bertelsen, er oppgitt over at det fortsatt ikke er klart hva det ender med.

– Jeg er dødstrøtt av at vi har kommet hit. Men slik er vårt juridiske system, og det har jeg selvfølgelig respekt for. Det er klubbenes rett å anke til DIF, og nå må vi avvente og se om de vil ta saken eller hva de vil gjøre med den, sier Bertelsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Bakgrunnen for saken er at man valgte å stoppe håndballsesongen i starten av april på grunn av coronavirusutbruddet. Da bestemte et utvalg i DHF seg for å tildele seriemesterskap til Aalborg (menn) og Esbjerg (kvinner) og samtidig sende Nordsjælland og Aalborg ned til 1. divisjon.

Senere fastslo den danske håndballens appellinstans at vedtaket var ugyldig, før saken havnet i DHFs representantskap.

For Esbjerg venter hele seks norske spillere på avgjørelsen om de er seriemestere eller ei: Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord, Vilde Ingstad, Sanna Solberg-Isaksen og Rikke Marie Granlund.

Det samme gjelder på herresiden for de norske Aalborg-spillerne Sebastian Barthold, Mishels Liaba og Kristian Sæverås.