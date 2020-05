Fluorforbud vedtatt i FIS-styret – skal teste fram mot sesongstarten

Det ble vedtatt da styret i FIS holdt videomøte mandag.

Allerede i fjor høst ble det besluttet at et forbud mot fluor i glidprodukter skulle innføres i alle grener innen FIS ettersom det viser seg å være helseskadelig. Men styret ser at det kan bli vanskelig å ha en nullgrense allerede fra kommende sesong.

I en pressemelding fra forbundet heter det at man skal teste ut en ny maskin for fluorkontroller gjennom sommeren, og at resultatene derfra skal være med på å sette en grense for hvor mye spor av fluor på skiene som skal være tillatt.

– For 2021/22-sesongen skal en målingsgrense defineres for å gi produsenter, smørere og lag mulighet til å tilpasse seg den nye situasjonen. Grensen vil bli satt ut fra erfaringene fra testing- og godkjenningsfasen på sommeren 2020, uttaler FIS.

Kontroll fra november

Det vil innføres fluorkontroller i start- og målområdene i verdenscuprenn allerede fra november i år. I forrige uke fortalte FIS' renndirektør for langrenn, Pierre Mignerey, om utviklingen av testmaskinen i et intervju med Expressen.

– Teknisk sett er vi klare. Vi har alt under kontroll. Utviklingen av testmaskinen går helt etter planen. De gjør en masse tester nå, og resultatene er veldig lovende, sa han da.

Foran 2021/22-sesongen skal man evaluere resultatene fra den foregående sesongen og deretter senke grensen til et lavest mulig nivå. Deretter er målet at skisporten skal være fullstendig fluorfri fra og med 2022/23-sesongen.

FIS har foreløpig ikke konkludert rundt hvilke sanksjoner man kan benytte seg av dersom utøvere eller lag bryter fluorforbudet.

VM-flytting og Wengen-comeback

Forbundet fattet også en rekke andre vedtak på sitt vårmøte mandag. Blant annet ble det bestemt at man utsetter en avgjørelse rundt alpin-VM til 1. juli. VM-arrangøren i italienske Cortina d-Ampezzo har bedt om å utsette 2021-mesterskapet til 2022, men FIS vil bruke litt mer tid til å vurdere saken.

Samtidig er det avgjort at VM i skiflyging i Planica, som i utgangspunktet skulle vært arrangert i vår, blir utsatt til 11.-13. desember.

En pengekrangel førte til at de tradisjonsrike alpinrennene i sveitsiske Wengen så ut til å forsvinne fra verdenscupkalenderen fra 2021/22-sesongen. Men på FIS-møtet ble det stadfestet at Wengen blir værende som arrangør de neste to sesongene.

Årets FIS-kongress er lagt til Zürich 4. oktober, men den kan bli flyttet dersom virussituasjonen tilsier at det ikke er mulig å samle medlemmene til kongress.