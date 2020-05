Forren i møte med Molde – advokat hevder kontrakten kan bli avsluttet

Ifølge TV 2 skal møtet være relatert til at Forren sliter med spillavhengighet. Han innrømmer selv overfor kanalen at han har et gamblingproblem.

– Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sier 32-åringen til TV 2.

Han sier også at han har tatt tak i problemene og at han har «kommet en lang vei».

Møtevirksomhet



Eurosport og lokalavisen Romsdals Budstikke var tidlig ute med å melde om møtevirksomheten mandag formiddag. Ifølge de to mediene skal det være disiplinære årsaker av utenomsportslig karakter som gjør at Molde-ledelsen vurderer Forrens framtid i klubben.

Kontrakten hans strekker seg i utgangspunktet ut 2021-sesongen.

Med seg på mandagens møte hadde Forren sin advokat Odd Arne Nilsen. Han bekrefter overfor VG at forsvarsspilleren arbeidsforhold ble diskutert.

Kan bli advokatmat

På spørsmål fra avisen om Molde vurderer å avslutte arbeidsforholdet til Forren, svarer Nilsen:

– Vi har hatt et drøftelsesmøte, så det ligger i det at klubben vurderer det, ja.

Deretter mer enn antyder han at saken kan havne i rettsapparatet dersom Molde terminerer Forrens kontrakt. Ifølge advokaten skal Molde ta stilling til hva som skal skje med midtstopperens arbeidsforhold.

Forren har spilt mer enn ti år i klubben og vært en av lagets viktigste spillere.

Han står med 287 kamper for Molde siden 2007 og har scoret elleve mål. 32-åringen har også vært innom Southampton (2013) og Brighton (2017).