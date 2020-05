– 50-60 fotballklubber kan gå konkurs

Det sier Huddersfield-eier Phil Hodgkinson i et intervju med BBC Sport. Han tror så mange som 50 eller 60 klubber kan gå konkurs dersom også neste sesong må avvikles uten tilskuere.

– Problemet er ikke om vi greier å fullføre denne sesongen eller ei, det er hva som skjer etter det, sier han.

Han har foreslått betydelige lønnskutt på alle nivåer i engelsk fotball inntil det åpnes for tilskuere igjen, men sier at han er åpen for å høre andre forslag.

– Situasjonen er ikke spillernes feil, men de må bidra til løsningen, for om klubbene går under så er ikke kontraktene deres noe verd. Jeg synes PFA (spillerforeningen) bør godta lønnskutt på 30 til 50 prosent så lenge tilskuere er bannlyst, sier han.

– Det er en idé. Kanskje er det ikke den riktige, men noe må gjøres. Alle vet hva som venter oss, og i øyeblikket stikker folk hodet i sanden.

Pyramiden vakler

Huddersfield sliter på nedre halvdel i mesterskapsserien, men spilte i Premier League de to foregående sesongene. Hodgkinson eide tidligere Southport, som spiller på nivå seks, og kjenner problemene profesjonelle fotballklubber nedover i divisjonene står overfor.

– Om vi ikke blir enige om en plan, vil det ikke være noen fotballpyramide lenger. Jeg vet om klubber som bare holder hodet over vannet fordi de har utsatt betaling av lønn, skatt og andre utgifter. På ett tidspunkt må de gjøre opp for seg, sier Hodgkinson til BBC.

– Enten må fotballen bli enig om en plan som gjør at klubbene overlever til de begynner å tjene penger igjen, ellers kommer 50 til 60 klubber til å opphøre å eksistere. Jeg mener virkelig at det er så mange.

Tapte inntekter

Huddersfield er bare tre poeng over nedrykksstreken i mesterskapsserien. Klubbene på nivå to har fått klarsignal til å gjenoppta gruppetrening mandag, og Hodgkinson sier at han ønsker at sesongen skal starte igjen når det er trygt å gjøre det. Likevel er han mest opptatt av hva som skjer neste sesong.

– Myndighetene har sagt at det ikke blir store folkeansamlinger før det finnes en vaksine, og det blir trolig først neste år. Det gjør at klubbene vil miste en stor del av inntektsgrunnlaget, sier han.

– Klubben vår kommer til å tape 7-10 millioner pund, og TV-rettighetspengene kommer også til å barberes. I tre, seks eller tolv måneder kommer ikke klubbene til å ha inntekter, og fotballen må finne ut hva vi skal gjøre for å sørge for at pyramiden fortsatt er der når dette er over.