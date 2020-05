Ruud ser fram til sommeren i Norge: – Min siste antakeligvis på 10-15 år

Etter å ha tatt sin første ATP-tittel, nådd målet om å slå faren Christian Ruuds bestenotering på ATP-rankingen og hjulpet Norge til avansement i Davis Cup var det coronapandemien som satte en stopper for Casper Ruuds kjempesesong.

Med turneringen «Casper Ruud mot Norge» fikk Norges beste tennisspiller endelig spille kamper igjen, men alle ATP-turneringer er blitt utsatt til tidligst august grunnet coronaviruset.

Det gjør at 21-åringen fra Snarøya forbereder seg på å tilbringe sommeren i hjemlandet.

– Jeg tror nok det blir en god norsk sommer, min siste antakeligvis på 10-15 år, så jeg skal prøve å nyte det når jeg først kan, sier Ruud i prat med NTB etter finaleseieren over Viktor Durasovic.

Godt fysisk grunnlag

Turneringen i Oslo Tennisarena var første mulighet for Ruud å prøve seg i kamplignende situasjoner igjen, og med en litt annen treningshverdag i coronapausen har spilleren rangert som verdens 36. beste jobbet mye med det fysiske.

– Jeg har trent litt ekstra mye på fysikken og for å prøve å lage et godt grunnlag. Det er ikke ofte man har 5-6, kanskje 7 måneder fri fra tennis og sjanse til å bygge opp fysikken på en litt annen måte, så det har vi jobbet mye med, sier han.

Det fysiske var på plass, men etter nesten tre måneder siden forrige kamp måtte Ruud slite med å beseire Durasovic i finalen, med sifrene 13-11, 10-6, 5-10, 7-10, 10-7. Etter den jevne kampen mot Durasovic, som er nummer 336 på ATP-rankingen, føler Ruud at han ikke er langt unna formen han hadde på starten av sesongen.

– Jeg føler meg i god fysisk form, men det har litt å gjøre med momentum og kampform og sånne ting. Jeg spilte til tider veldig bra her i dag.

Ikke til USA

Da coronaviruset satte en stopper for tennis og idrett verden over i mars, hadde Ruud akkurat ankommet California i forkant av den prestisjetunge Indian Wells-turneringen.

Natt til søndag ble det kjent at USA åpner opp for at utenlandske idrettsutøvere kan få innreise til landet igjen, men Ruud planlegger ikke å dra tilbake dit i nærmeste fremtid. Nå er planen å fortsette treningen og nyte sommeren i Norge.

– Jeg drar ikke over til USA med det første, tror jeg. Så vet jeg at også Spania vurderer å åpne opp for litt turisme og sånne ting etter hvert, så det kan være at jeg drar ned dit, men enn så lenge er jeg forberedt på en norsk sommer.

Håper på Roland-Garros

I Spania holder verdenstoer Rafael Nadal til. En spiller som Ruud har fått trene en god del med på Mallorca og som har dominert grusturneringen Roland-Garros i en årrekke.

Roland-Garros, også kjent som French Open, spilles normalt i slutten av mai, men grunnet coronaviruset er Grand Slam-turneringen utsatt til 20. september. Det er fortsatt uvisst om turneringen kan gå som planlagt. Ruud stiller seg tvilsom til det, men håper i det lengste.

– Jeg hadde mer tro på det for kanskje en måned siden. For at det skal bli fair for alle spillere, så må alle nivåene være i stand til å starte turneringer. Vi håper selvfølgelig, og det hadde vært gøy å få med seg en tur til Paris før nyttår, avslutter Ruud.