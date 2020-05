Svensk friidrettsstjerne taper opptil 80 prosent av inntektene

Coronapandemien har satt en stopper for en rekke friidrettsarrangementer, noe som medfører et stort inntektstap for utøverne.

– Det er klart at det ikke blir det samme. Det er ikke arrangementer hver helg som det pleier. Det vil være et minus for oss alle, sier Ståhl til SVT.

– Totalt sett vil det sannsynligvis være 70-80 prosent som jeg taper. Det er litt surt, sier svensken som tok VM-gull i diskos i høst.

Likevel kan Ståhl glede seg over at han ikke er den som økonomisk rammes hardest av pandemien.

– Det er de som er like under, de som kaster kortere, som påvirkes mest. Jeg klarer meg, så det er ingen fare, sier han.

Torsdag 11. juni skal Ståhl delta på Bislett Games som avholdes som et publikumsfritt stevne under navnet «Impossible Games».

I fjor ble diskoskasteren den første svensken til å ta VM-gull i en kasteøvelse. 27-åringen ble kåret til årets mannlige utøve på den svenske idrettsgallaen.