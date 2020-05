NBA-legende advarer etter å ha testet positivt på coronavirus: – Viruset er alvorlig

– Jeg vil fortelle om at jeg har testet positivt for covid-19. Viruset er alvorlig og bør ikke tas lett på. Jeg vil at alle skal holde seg trygge og ta hånd om dere selv og deres nære og kjære, skriver Erwing, som ligger isolert på et lokalt sykehus i Washington.

57-åringen noterte seg for over 24.000 poeng og 11.000 returer i løpet av sin 17 år lange karriere i NBA. Han var innom New York Knicks (1985-2000), Seattle SuperSonics (2000–2001) og Orlando Magic (2001-2002).

Elleve ganger ble Erwing valgt ut på All-Star-laget. Samtlige av gangene med Knicks, som har hedret Erwing med å ikke la noen andre bruke nummeret hans (33).

Ewing er nå trener for Georgetown University. Han deltok også i Michael Jordan-dokumentaren «The Last Dance» fordi han spilte på Knicks-laget som var en av de største utfordrerne til Bulls på starten av 1990-tallet.