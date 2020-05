OL-topp erkjenner at Tokyo står overfor store problemer

Han er president i Australias OL-komité og leder også IOCs koordineringsutvalg for sommerlekene som er utsatt til neste år. På et møte torsdag uttrykte Coates stor bekymring over coronasmitten som fortsatt øker drastisk i flere land, ifølge Reuters.

– Vi har virkelig problemer, for vi har utøvere som skal komme fra 206 ulike land, sier Coates og fortsetter:

– Statsminister (Shinzo) Abe sier at lekene bare kan holdes i 2021. Vi kan ikke utsette det igjen, og vi må anta at det ikke finnes en vaksine på det tidspunktet. Og at hvis det finnes en vaksine, så er det ikke tilstrekkelig til å dele ut verden over.

Høye smittetall

Han bruker Brasil som et eksempel på et land med høye smittetall. Der var det nesten 20.000 nye smittetilfeller onsdag og nær 18.000 torsdag, ifølge danske Ritzau.

– Veldig få land er kommet så langt i å håndtere dette som Australia.

På verdensbasis er over fem millioner mennesker smittet av coronaviruset, og 334.000 dødsfall knyttes til covid-19-sykdom.

Ubesvarte spørsmål

Coates sier at det må tas stilling til en rekke spørsmål før man faktisk kan gjennomføre et OL i den japanske hovedstaden.

– Skal vi sette OL-landsbyen i karantene? Skal alle utøvere plasseres i karantene når de kommer dit? Skal vi legge begrensninger for tilskuere på arenaene? Skal vi holde utøverne unna mixed zone, der mediene er? spør han.

– Vi har en rekke scenarioer vi må begynne å ta opp senere i år med utgangspunkt i at OL fortsatt skal arrangeres neste år. Men det kan bli et veldig annerledes OL enn det vi er vant til, slår Coates fast.

Han sier samtidig at IOC og OL-arrangørene må begynne dette arbeidet i oktober, dersom det er kontroll på viruset da.