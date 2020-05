Rutinert Stabæk-lege roser spillerne etter pandemikrisen

Røde er inne i sitt 28. år som lege for A-laget til Stabæk. Han har sett hundrevis av spillere opp gjennom årene.

Og ikke helt sjelden blir klubblegene også «reservefedre» for spillere som bor langt hjemmefra.

– Jeg synes spillerne har taklet denne situasjonen fantastisk bra. Man skal huske at det ofte er snakk om ganske unge gutter. Nå har det vært og er til en viss grad en hverdag uten så mye sosial kontakt. De har ikke kunnet gå på kafé og kino og ikke bare stukket innom en kompis for å spille dataspill. Hverdagen blir helt annerledes enn man er vant til, også for fotballspillere er det slik, sier Røde til NTB.

– Og så er våren kommet, og hormonene er i full sving også.

Eliteserien starter opp 16. juni. Nå trenes det for fullt i Stabæk. – Spillerne hadde gjort en veldig god jobb på egen hånd. Så det var en «fit» gjeng som møtte oss da vi startet opp med fellestreningene igjen, sier Røde.

Det ligger an til et meget tett kampprogram fra sommeren av og utover høsten.

– Det er jo vanlig for spillere som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo å spille tre ganger i uka. Så jeg tror det skal gå, men det blir jo ikke tid til så mye annet enn hvile og restitusjon mellom kampene. Det er klubbene som har bredest og best stall som kommer til å takle denne situasjonen best i Eliteserien, sier Røde.

