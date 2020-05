Vil åpne for barneidrett fra 1. juni

Helsedirektoratet bekreftet i en pressemelding onsdag at det vil foreslå å åpne for all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper inntil 20 personer fra 1. juni.

– Idretten er en viktig arena for barn og ungdom. Derfor er det viktig at denne gruppen kommer tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser nå på ulike forslag til løsninger for å åpne opp for all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Utspillet fra helsemyndighetene kom bare noen timer etter at regjeringen ga grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni.

Dermed kan det synes som om kulturminister Abid Raja (V) vil drøye åpningen lenger enn det som er anbefalingen fra fagmyndighetene.

Felles anbefaling

Regjeringens plan for oppmyking åpner for at deler av barneidretten kan gjenoppta normale treninger uten sosial distansering.

Samtidig har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å revidere smittevernveilederen for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt.

En felles anbefaling fra fagmyndighetene vil være klar 28. mai.

– Et tilbud for alle barn og unge er viktig ut fra et folkehelseperspektiv. Idrettslagene og frivilligheten har bidratt sterkt i dugnaden vi alle har vært igjennom, sier Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Idrettspresident Berit Kjøll mer enn antyder at signalene som nå kommer om at barneidretten på forsvarlig vis kan åpnes 1. juni, er belønning for at idretten har vært lojale i oppfølgingen av helsemyndighetenes virusråd.

– Derfor er det ekstra gledelig at helsemyndighetene allerede om 10 dager vurderer at vi kan ha mer eller mindre en normaltilstand når det gjelder idrettsaktivitet, selv om det fortsatt vil være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrett, sier Kjøll.

Usikkert med kamper

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønsker altså at alle idretter skal gjenåpne allerede 1. juni for utøvere under 20 år. Om det åpnes for kampaktivitet er derimot usikkert.

Det kan også bli aktuelt å legge opp til enkelte begrensninger for enkeltidretter.

Forslaget helsemyndighetene nå jobber med, åpner imidlertid ikke for at det åpnes for breddeidretten på seniornivå. Der må det fortsatt trenes med grupper inntil 20 personer og med en avstand mellom hver enkelt utøver på minimum én meter.

Når det blir åpnet fullt for bredden er ikke klart.