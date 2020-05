– Vedder én million dollar på at det blir EM i 2021

EM-sluttspillet skulle etter planen vært avviklet i sommer, men måtte utsettes som følge av viruspandemien. Norge kunne sikret seg plass gjennom to omspillskamper.

Nå planlegges det for EM-spill neste sommer, og presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) synes ikke å være det minste bekymret for at coronaviruset skal stikke kjepper i hjulene for arrangementet også da.

På spørsmål fra den britiske storavisen The Guardian om han er villig til å vedde én million dollar på at det blir fotball-EM i 2021, svarer Aleksander Ceferin:

– Ja, det er jeg. Jeg ser ikke hvorfor det ikke skulle bli det. Jeg tror ikke dette viruset vil vare for evig. Jeg tror det vil endre seg fortere enn folk tror.

– Vi vet nå mer om viruset og generelt er jeg en optimistisk person. Jeg liker ikke de apokalyptiske spådommene om at vi må vente på en andre og tredje bølge, eller til og med en femte, bølge, fortsetter fotballtoppen.

Fotball-EM er terminfestet fra 11. juni til 11. juli neste år.