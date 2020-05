Åpner disiplinærsak etter bruk av «sexdukker» på tribunen

Onsdag opplyser den sørkoreanske fotballigaen at det er opprettet disiplinærsak mot hovedstadsklubben etter hendelsen som har skapt overskrifter over hele verden.

Ledelsen i K-ligaen opplyser at disiplinærkomiteen skal avgjøre om bruken av dukkene er et brudd på forbudet mot uanstendig reklame.

Det skal også vurderes om episoden har skadet ligaens integritet og gode rykte. En avgjørelse i saken er ventet denne uken.

FC Seoul havnet i en storm av kritikk etter at dukker iført T-skjorter med reklame for et firma som produserer sexleketøy var plassert på tribunen i oppgjøret mot Gwangju FC nylig. Kampen ble spilt bak lukkede dører.

Klubben understreket i etterkant at dukkene var mannekenger, samtidig som den i en uttalelse på egen Instagram-konto beklaget det inntrufne.

Bruken av dukkene ble der beskrevet som «en utilgivelig feil».