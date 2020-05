Watford rammet av coronaviruset - tre smittet

De tre er tre av seks tilfeller av smittede etter den første runden blant testing rundt Premier League-klubbene.

Til sammen 748 fra 19 klubber ble testet mandag. Den 20. klubben ble testet tirsdag.

I Burnley er det kjent at klubbens assisterende manager Ian Woan har testet positivt. Det er ikke kjent hvem de tre smittede i Watford er.

Opplysningene om de smittede i Watford kom etter at klubbens kaptein Troy Deeney sto fram og sa at han ikke ønsket å delta på treningene som startet denne uken. Kapteinen stoler ikke på protokollen for trening som ble lagt fram i forrige uke.

Det er ikke tillatt med kontakttrening for klubbene i Premier League.