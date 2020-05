PL-ledelsen positiv til tittelseremoni for Liverpool

Det rødkledde Anfield-laget trenger bare to seirer for å være sikret sitt første ligagull på 30 år. Dersom Premier League-sesongen gjenopptas etter coronapausen, betyr det etter alt å dømme at drømmen går i oppfyllelse.

Masters støtter tanken om at en seriemester fortjener en tittelseremoni, og han sier til britiske medier at man vil forsøke å arrangere en slik dersom det ikke innebærer helserisiko.

– Hvis det er mulig, så ja. Vi vil gjerne ha en troféseremoni. Vi vil gjerne gi spillerne og de klubbansatte det øyeblikket de har kjempet så hardt for, hvis det (seriemesterskapet) skjer, sier PL-toppen.

Tirsdag ettermiddag kan Premier League-klubbene gjenoppta trening i små grupper. Det er et første steg på veien mot trening med kontakt og deretter fotballkamper.

Det er samtidig ikke avklart om og når sesongen kan sparkes i gang igjen. I helgen ble det spilt fotball i Tyskland, og Masters sier at erfaringene derfra var nyttige.

– Jeg synes at oppstarten av ligaen, å se det spilles og se kvaliteten på fotballen, observere totalpakken bak lukkede dører og hvordan det ble kringkastet, det var virkelig til hjelp for Premier League og våre europeiske kolleger, sier han.