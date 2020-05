Langrennstopp: Jobber med maskin som kan avsløre fluor-juks

Den svenske avisen har intervjuet Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS) om den til nå hemmeligholdte maskinen. Han forteller at arbeidet går som planlagt, og at en prototyp skal være klar tidlig i sommer.

– Teknisk sett er vi klare. Vi har alt under kontroll. Utviklingen av testmaskinen går helt etter planen. De gjør en masse tester nå, og resultatene er veldig lovende, sier Mignerey til Expressen.

Planen er at testmaskinen skal kunne tas i bruk allerede til vinteren, og at den skal kontrollere samtlige skipar som brukes i konkurranser. Men det er ennå ikke klart hva som skjer med utøvere som eventuelt skulle bli fersket.

– Vi jobber akkurat nå med å bestemme reglene og hvilke konsekvenser det blir for løpere som forsøker å gå med fluorsmurning, sier Mignerey.