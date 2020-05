Coronakrisen kan stoppe Solbakken-kjøp

Det avslører nordmannen overfor avisen B.T.

– De opprinnelige planene som er lagt, er foreløpig skrinlagt på grunn av hele denne situasjonen. Og så får vi se hvilke planer vi kan ta opp igjen, og hvilke som er umulige å gjennomføre, sier Solbakken og fortsetter:

– Det handler jo ikke bare om spillere som skal inn. Det handler vel så mye om spillere som skal ut. Akkurat nå er det umulig å forutse hva som vil skje.

Den danske superligaen har vært stanset siden midten av mars som følge av coronavirusutbruddet. Seriespillet kommer i gang igjen i slutten av denne måneden, men klubbene lider som følge av manglende TV- og kampinntekter.

Selskapet Parken Sport & Entertainment, som eier og drifter FC København, la i forrige uke fram et kvartalsregnskap på minus 73 millioner danske kroner. Solbakken sier at klubben ikke er i økonomiske problemer, men at de røde tallene kan få konsekvenser for FCKs aktivitet på overgangsmarkedet.

Superligaen starter opp igjen 28. mai med den fra før utsatte kampen mellom AGF og Randers. Solbakken og FCK spiller sin første kamp etter coronakrisen borte mot Lyngby 1. juni.