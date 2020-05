Hareides erstatter tjuvstarter i jobben

Hjulmand er gitt lov til å starte jobben med å kontakte spillerne og komme i gang med landslagssjefarbeidet.

For selv om Hareide formelt sett fortsatt er sjef, er hans rolle for lengst over siden det ikke ble noe EM-sluttspill i sommer.

Derfor har Dansk Boldspil-Union (DBU) inngått en avtale med Hareide om at Hjulmand kan tre inn i rollen allerede.

– Åge Hareide er offisielt vår trener til 30. juni, men vi har gjort en avtale med Åge som gjør at Kasper Hjulmand har fått lov til å snakke med spillerne. Det arbeidet er han i gang med, sier DBU-direktør Peter Møller til Ekstra Bladet.

Kasper Hjulmand har vært ansatt i DBU siden i august sist år, men formelt sett starter han ikke opp i jobben som landslagssjef før 1. august. Hans kontrakt løper fram til sommeren 2024.

Etter planen debuterer han som landslagstrener i kamper i nasjonsligaen mot Belgia og England i september.