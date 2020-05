Chelsea-profil mistenkt for voldtekt

Premier League-spilleren ble anholdt i helgen. Politiet i London bekrefter at 19-åringen er mistenkt for voldtekt. Det melder blant andre avisene The Times og The Sun.

Ifølge The Sun skal han ha invitert en kvinne hjem til seg. Kvinnen er angivelig en modell Hudson-Odoi hadde møtt på nettet. På natten måtte imidlertid både ambulanse og politi rykke ut til Chelsea-stjernens bolig.

«Politi og ambulanse ble tilkalt klokken 03.43 søndag 17. mai etter å ha fått rapporter om at en kvinne følte seg uvel» skrev London-politiet i en pressemelding.

Politiet bekreftet mandag morgen at en mann fortsatt var i deres varetekt. Chelsea har ennå ikke kommentere hendelsen.

Mandag ettermiddag ble det klart hvorfor Hudson-Odoi ble tatt hånd om av politiet.

Tenåringen føyer seg inn i rekken av Premier League-spillere som har brutt britiske helsemyndigheters oppfordring rundt sosial distansering under coronapandemien.

I Hudson-Odois tilfelle kan det vise seg å ha en langt mer alvorlig karakter enn for de andre.