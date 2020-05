Premier League-klubber frykter at rivaler vil ignorere positive virustester

Det er den britiske storavisen The Times som mandag skriver om det som angivelig skal være en bekymring blant klubbene i den engelske toppserien i fotball.

Premier League har vært satt på coronapause siden tidlig i mars, men nå arbeides det på høytrykk med «Project Restart». Innvendingene og hindringene på veien mot å gjenoppta kampaktiviteten er mange.

En omfattende medisinsk protokoll er den siste tiden jobbet fram. Den legger blant annet opp til at spillerne skal virustestes to ganger i uka. Logistikken rundt det omfattende testregimet skal håndteres av et eksternt firma.

I etterkant vil klubbene få tilbakemelding om hvem som eventuelt har avgitt en positiv test. Ligaledelsen vil samtidig kun få opplysninger om antallet positive tester i de enkelte klubbene, ikke navn på spillere. Det har sammenheng med at regelverket om konfidensialitet rundt pasientopplysninger må etterleves.

Kan skjule tester

Det siste skal ifølge The Times ha ledet til bekymring for at klubber kan komme til å benytte symptomfrie nøkkelspillere i viktige kamper, helt uavhengig av hva virustestene måtte vise.

Mandag holder klubbene i Premier League videokonferanse. Der skal ulike alternativer for å fullføre sesongen diskuteres. Trolig blir det også holdt avstemning om godkjenning av planene som foreligger rundt «Project Restart».

Det skal også stemmes over om det skal åpnes for trening i små grupper fra tirsdag.

12. juni og 19. juni er begge nevnt som mulige datoer for oppstart av kamper. Den sistnevnte datoen synes nå mest realistisk, blant annet som følge av at en rekke managere har understreket at treningsperioden som må legges inn på forhånd ikke må bli for kort.

Legeforeningen protesterer

Flere hindringer må også ryddes av veien før ballen kan begynne å rulle igjen. Mandag skriver The Telegraph at den britiske legeforeningen går til angrep på Premier League og planene om en snarlig restart.

Kritikken handler blant annet om at toppfotballen ikke kan legge beslag på viktig smittevernutstyr, all den tid det fortsatt er mangel på dette i helsesektoren. Det pekes på at hensynet til «ikke essensielle samfunnssektorer» som fotballen må vike.

Flere spillere i Premier League har også uttrykt bekymring for at fotballen startes opp igjen for raskt. England er hardt rammet av coronaviruset.