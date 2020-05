Jansrud vil betale reise og hotell for å bistå forbundet økonomisk

Til VG sier Jansrud at han er åpen for å betale for eksempel reise og hotell av egen lomme for å hjelpe skiforbundet gjennom det han beskriver som brutale kutt. Det er snakk om at man må spare inn sju millioner kroner.

– Det er et betimelig spørsmål. Jeg er ikke fremmed for å bidra med deg jeg kan. Det handler om egne utgifter. Vi har vært tydelige på det, at vi ikke skal ha enormt store fordeler fordi vi er gode, sier han til avisen.

Han sier at han har gitt uttrykk for dette overfor sportssjefen for alpint, Claus Ryste.

– Det er et legitimt spørsmål om vi skulle betalt mer, ut fra et rettferdig standpunkt om at de som har tjent penger skal bidra til fellesskapet, sier Kjetil Jansrud.

Sportssjefen bekrefter Jansruds synspunkter.

– Dette kjenner jeg til, og det har vært diskutert med utøverne. De har stilt seg bak at det viktigste er god trening, og at de vil bidra til å dekke egne kostnader, sier Ryste.

Under verdenscuprennene dekker Det internasjonale skiforbundet (FIS) utgiftene reise og opphold for de beste utøverne.